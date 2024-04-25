Asgari Ücrete İlişkin Sürpriz Açıklama: Ara Zam Mümkün Mü?

Uzman bir isim, asgari ücrete dair sürpriz bir detayı açıkladı. Ocak ayında milyonlarca çalışana yüzde 49,25 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesine çıkarıldı. Ancak son üç ayda enflasyon karşısında yaşanan yüzde 15,6'lık erime dikkat çekti.

Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur aylıklarındaki zamda ekstra bir asgari ücret zammı olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Hayat pahalılığı ve enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşlar, cebindeki paranın erimesine dikkat çekiyorlar.

TÜİK'in Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre enflasyon artış gösterdi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilere şu an için "ara zam yok" açıklamasını yaptı.

Ancak TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Cem Kılıç, asgari ücret belirlenmesinin genellikle 2 yılda bir yapıldığını belirterek, şu anda bir toplantı yapılması gerektiğini ifade etti. Eğer enflasyon artışı devam ederse, Kılıç'a göre asgari ücret ara zammı değerlendirilebilir. Bu, talep baskısını azaltmak için bir önlem olarak görülebilir.

Asgari ücretlilerin maaşlarındaki artışın önemi gün geçtikçe artıyor, çünkü açlık sınırı giderek yaklaşıyor. Bu nedenle çalışanlar, maaşlarındaki artışı talep ediyorlar ve uzmanlar da bu talebin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.