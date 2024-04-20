"Merkez Bankası Açıkladı: Emekli Maaşları Yeniden Belirlendi, En Düşük Maaşlar 12-13 Bin TL Olacak!"

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli maaşlarını etkileyecek şekilde belirlendi. Temmuz ayından itibaren gerçekleştirilecek zam oranları belli oldu ve en düşük emekli maaşlarının 12-13 bin TL seviyesine yükseleceği duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, sadece emekli maaşlarına enflasyon farkının yansıtılacağını ifade etmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerine göre, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %15,05 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini %44,19 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz ayında emekli maaşlarına %25,39 oranında zam yapılacak. Bu zam oranıyla en düşük emekli maaşlarının 12-13 bin TL seviyesine yükseleceği belirlendi.

Öte yandan, memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına 2024 yılında ilk 6 ayda %15, ikinci 6 ayda %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam yapılacağı duyuruldu. Mart ayı itibarıyla, memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon farkının da yansıtılacağı bildirildi.