Ev Almak ya da Satmak İsteyenler İçin Yeni Yöntem: Takas!

Son zamanlarda konut kredisi faizlerinin ve konut fiyatlarının artması, ev almak ya da satmak isteyenleri zor durumda bıraktı. Bu durumu çözmek için vatandaşlar, eski bir yöntemi kullanarak yeni bir çözüm buldu: Takas!

Özellikle ikinci el piyasasında sıklıkla gözlemlenen takas yöntemi, ev, araba, arazi gibi taşınmaz malların alım ve satımında popüler hale geldi. İlanlarda "Takasa açık", "Takasa uygun" gibi ifadelerle karşılaşmak artık sıklaştı.

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, bu durumu şu şekilde açıkladı: "Mal sahipleri, mülklerini hızlı nakit satamayacaklarını görüyorlar çünkü alıcıların krediye erişiminde ve nakit sıkıntısında zorluk yaşadığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle takaslı alım-satım son aylarda ön plana çıkmış durumda."

Örneğin, ev almak isteyen bir kişi, takasa uygun bir ev bulduğunda, mal sahibine kendi aracını ve bir miktar nakit teklif edebiliyor. Karşılıklı anlaşma sağlandığında, ticaret gerçekleşiyor.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Özellikle son aylarda mülklerini satmak isteyenlerin tercihi takas yöntemi oldu. Ankara'da neredeyse satıcıların yüzde 30-40'ı bu yöntemi tercih ediyor."

Takas, ev almak veya satmak isteyenlerin, yükselen fiyatlar karşısında alternatif bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Bu yöntemle, mal sahipleri istedikleri mülkü elde etme veya elden çıkarma konusunda daha esnek bir yaklaşım sergileyebiliyorlar.