Yaz saati uygulaması değişecek mi?

"Bakan Bayraktar'dan Yaz Saati Uygulamasıyla İlgili Flaş Açıklama: Değişiklik Yok!"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının devam edip etmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Bayraktar, Türkiye'nin saat diliminin GMT+3 olarak sabit tutulmasının, halkın güneş ışığından daha fazla faydalanmasına ve enerji verimliliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Yapılan analizlere göre, yaz saati uygulamasıyla karanlıkta kalınan sürenin azaldığı ve olumsuz etkilerin azaldığı ortaya konmuştu. Ayrıca, akşam mesai ve okul çıkışlarında karanlık zaman diliminin azaltıldığı ve tasarrufun arttığı da belirtildi.

Bakan Bayraktar, uygulamanın 2016'da başladığını ve bu süreçte yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti. Bu tasarrufun parasal karşılığının da önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığını açıkladı. Bu açıklama, yaz saati uygulamasının devam edeceğine işaret etmektedir.