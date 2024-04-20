"Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesine Büyük Zam: Hükümetten Emeklilerin Gönlünü Alacak Hamle!"

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümetin, emeklilerin gönlünü alacak hamle planları sızdırıldı.

Ocak ayında gerçekleştirilen düzenleme ile emeklilere yapılan %49,25 oranındaki zam, en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye ulaşmasını sağlamıştı. Ancak emekliler, bu zammın yetersiz olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Emeklilerin refahını artırmak için başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İlk senaryoya göre, CHP'nin meclise sunacağı önergeyle Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin TL olması talep edilecek. Eğer bu önerge kabul edilirse, milyonların hesabına 10 bin TL ikramiye yatırılacak.

Diğer senaryoya göre ise, hükümetin emeklilerin gönlünü kazanmak için adım atacağı iddia ediliyor. Buna göre, hükümetin Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerini 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkartacağı ifade ediliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran tarihine denk geliyor ve ikramiyelerin bayrama 1 hafta kala hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram öncesinde yaklaşık 16 milyon hak sahibine ikramiye ödemelerinin yapılacağı belirtilirken, bu ödemelerin emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerini de kapsayacağı vurgulanıyor.

Bayram ikramiyelerinin sorgulanması artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Emekliler, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ikramiye ödemelerini sorgulayabiliyorlar. Ayrıca ikramiye sorgulama işlemleri telefonla veya internet bankacılığı aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.