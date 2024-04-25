Bankadaki Paralar İçin Yüzde 10 Kesinti Geliyor: Son 5 Gün Kaldı

Milyonlarca vatandaşı etkileyen yeni bir düzenleme bankadaki paralara yönelik yüzde 10 kesintiyi getiriyor.

Bankalarda mevduatı bulunanlar için kötü haberler var. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte TL mevduat sahipleri daha yüksek oranda stopaj kesintisiyle karşılaşacaklar. Bu da, mevduat sahiplerinin daha fazla stopaj ödemesi anlamına geliyor.

Son 5 Gün: Devlet, TL mevduatlarını teşvik etmek için önceden belirlenmiş bir stopaj avantajı sunmuştu. Normalde uygulanan yüzde 15'lik stopaj kesintisi, bu avantajla yüzde 5'e indirilmişti. Ancak bu düzenlemenin süresi, 30 Nisan tarihinde sona eriyor.

Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek TL mevduat işlemlerinde stopaj kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi uzatırsa, stopaj kesintisi yüzde 5 seviyesinde devam edecek.

Stopaj Oranları: Şu anda stopaj oranları şu şekilde belirlenmiş durumda: 6 aya kadar vadelerde yüzde 5, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 0 olarak stopaj alınıyor.

Bu avantaj, TL mevduat sahiplerinin daha yüksek kazanç elde etmelerini sağlıyor ve dolayısıyla TL mevduatlara olan ilgiyi artırıyor.

30 Nisan'a kadar parasını TL mevduat hesaplarına yatıranlar yüzde 5 stopaj kesintisiyle işlem yapabilecekler. Ancak 1 Mayıs'tan itibaren bu oran yüzde 15'e yükselecek. Bu nedenle, bankadaki mevduat sahiplerinin son 5 gün içinde harekete geçmeleri önem taşıyor.