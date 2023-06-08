Isparta Belediyesi, "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" etkinliği kapsamında ücretsiz meyve fidanı dağıtımlarına devam ediyor. Bugüne kadar aralarında armut, ayva, badem, elma, şeftali, kiraz gibi toplam 62.000 adet meyve fidanını vatandaşlara dağıtan belediye, yeni bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.9 Haziran 2023 Cuma günü saat 09.00-13.00 arasında Isparta Belediyesi önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 10.000 adet aşılı armut fidanı ücretsiz olarak dağıtılacak.Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bir üreticimiz tarafından bağışlanan ve soğuk hava deposunda bulunan 10.000 adet aşılı armut fidanı dağıtımı belediyemiz önünde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" denildi.Isparta Belediyesi'nin bu fidan dağıtım etkinliğiyle, vatandaşların meyve yetiştirme ve doğaya katkı sağlama konusundaki bilincinin artırılması hedefleniyor. Fidanları almak isteyenlerin belirtilen saatler arasında belediye önüne gelmeleri gerekmektedir.Vatandaşlar, ücretsiz olarak temin edecekleri aşılı armut fidanlarıyla hem doğal yaşamı desteklemeye hem de kendi bahçelerinde lezzetli meyveler yetiştirmeye olanak sağlayacak.Kaynak: Isparta BelediyesiNot: Bu haber, Isparta Belediyesi'nin resmi açıklaması temel alınarak oluşturulmuştur.