03 Nisan 2023 tarihinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında (10) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs yakalanmıştır.

10 Nisan 2023 tarihinde "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında (10) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.K. isimli şahıs yakalanmıştır.

28 Nisan 2023 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında (17) yıl (6) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.R.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır.

02 Mayıs 2023 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında (17) yıl (6) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.B. isimli şahıs yakalanmıştır.

04 Mayıs 2023 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında (15) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.Y. isimli şahıs yakalanmıştır.

17 Mayıs 2023 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında (10) yıl (7) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs yakalanmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Basın Duyurusu: Yakalanan Şahıslar İnfaz Kurumuna Teslim EdildiIsparta İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde aranma kayıtları bulunan şahısların yakalanması için yürütülen takip ve çalışmaların sonuçlarını duyurdu. İşte detaylar:Yukarıda belirtilen (6) şahıs, Jandarma'nın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından başarılı bir şekilde yakalanmış ve İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla çalışmalara aralıksız devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bu bilgiler Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanmıştır.Not: Bu haber, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın resmi basın duyurusu temel alınarak oluşturulmuştur.