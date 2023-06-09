İçişleri Bakanı Yerlikaya: EGM 2023 Yılı Atama İşlemleri Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, atama sürecinin tüm detaylarının polislerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, bu yılki genel atamalarda polislerin %82'sinin birinci veya ikinci tercihlerine atandığını ifade etti. Ayrıca, depremden etkilenen illerde görevli polislerin yer değişikliklerinin yapıldığını ve boşalan pozisyonlara yeni atamaların gerçekleştirildiğini de vurguladı. Bakan Yerlikaya, 2023 yılı atamalarının ülkenin ve halkın huzur ve güvenliği için önemli olduğunu dile getirerek emniyet teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.