Iyaşpark’tan Karne Hediyesi!

www.iyasparkavm.com

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte karnelerini alan ilköğretim öğrencilerine geleneksel hale gelmiş olan karne hediyesi dağıtma etkinliğini gerçekleştiriyor. Çocuklar karne heyecanı ve sevincini Iyaşpark AVM’de doyasıya yaşıyor. Iyaşpark AVM Yönetimi her yıl okulların yarı yıl ve yıl sonu kapanış dönemlerinde çocukları mutlu eden bu hediye kampanyasını düzenlemekten mutlu olduklarını dile getirdi ve tüm öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi önceki sömestr ve yaz dönemlerinde de böyle kampanyalar düzenleyerek çocukları sevindirmiş ve onların karne mutluluğuna bir mutluluk daha eklemişti. Bu dönem sonu da çocuklarımıza karne hediyesi olarak binlerce sürpriz hediyeler dağıtılıyor. Karnelerindeki başarı durumu gözetilmeksizin hiçbir şekilde ayırt edilmeden karnesini getiren tüm ilk ve ortaokul öğrencileri bu etkinliğe katılım sağlayabilecek. Karne hediyeleri çocuklar tarafından büyük ilgi ve mutlulukla karşılanıyor.Iyaşpark AVM Yönetimi Karne hediyesi kampanyasına sponsorluk sağlayan Fotocopy Center, Atış Poligonu, Pide by Pide, Tavuk Dünyası, Özdilek, Funcity, Bubble Waffle, Lokmatif, Terra Pizza, My Pide By Dürüm, Chocolate Şelalesi, Sanal Gerçeklik, Şekercim, Mio, Simit Sarayı,Kahvegül,Çiğköftem,Magıc Corn,Günay Kuaför, Tren,Mado,Hummel,Jump Fly, Doğan Usta,Haribo,Faruk Güllüoğlu, Waffle Art firmalarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyor.Iyaşpark AVM’ de tatil boyunca çocukları eğlendirici ve eğitici aktiviteler devam edecek. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Iyaşpark’ta süprizler öğrencileri bekliyor.18 Ocak -02 Şubat tarihleri arasında devam edecek Etkinlikler kapsamında çocuklar maske atölyesi, taş boyama atölyesi, ebru atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, jonglör, sihirbaz gösterisi ve çocuk tiyatroları vb. etkinliklerle eğlenceli vakit geçirecek.Ayrıca bu etkinlikler Iyaş Bulvar AVM’de de çocukları bekliyor olacak.Bununla da kalmıyor,Iyaşpark AVM çocukların hem eğlenip hem öğreneceği akıl oyunları etkinlikleri fırsatını sunuyor. Karnelerini alan ve eğlenmek isteyen tüm öğrencileri Iyaşpark’a bekliyoruz. Etkinlikler ile ilgili ayrıntılı bilgi için‘u ziyaret edebilirsiniz.