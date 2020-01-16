Isparta'da Futsal'ın YILDIZLARI belli oldu

İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kız A Futsal İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda gerçekleştirildi.Müsabakaların sonunda Isparta Spor Lisesi birinci, Gül Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi üçüncü, Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.Müsabakalara katılım gösteren okul takımlarına teşekkür eden İl Müdürümüz Murat Gevrek, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek Isparta Spor Lisesi'ne başarılar diledi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü