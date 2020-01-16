Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde; 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) isimli toplam 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.