Dolar ve Euro Rekor Kırarak Yeni Tarihi Zirvelerini Gördü

Dolar: 23,3203 TL

Euro: 25,7154 TL

Sterlin: 29,8961 TL

Ruble: 0,2845 TL

İsviçre Frangı: 25,6436 TL

Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında rekor seviyelere yükselerek yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki yükselişi, seçim sonrasında yüzde 17'yi aştı. Altın fiyatları da yukarı yönde hareket etmeye devam ediyor.Dolar/TL kuru, bugün itibarıyla 23,40 seviyesine ulaşarak yeni bir zirve kaydetti. Seçimlerden önceki günlerde dolar kuru 19,96 seviyesindeydi. Seçim sonrasında yaşanan yükselişle birlikte dolar/TL'de yüzde 17,2'lik bir artış gerçekleşti.Euro/TL kuru da yükselişini sürdürerek 25,70'nin üzerine çıktı ve yeni bir tarihi zirveye ulaştı.Döviz satış fiyatları şu şekilde:Altın fiyatları da dolardaki yükselişten destek alarak yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın, 1461 TL seviyesinden işlem görüyor.Borsa İstanbul'da ise yükseliş devam ediyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izledikten sonra önceki kapanışa göre 28,49 puan artarak 5.589,68 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör ise iletişim oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artırımına gidebileceği beklentileri ve enflasyon verilerinin takip edilmesinin önemi vurgulanıyor.Öğleden sonra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceği belirtilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde direnç seviyelerinin 5.600 ve 5.700, destek seviyelerinin ise 5.500 ve 5.400 puan olduğu ifade ediliyor.