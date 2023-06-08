ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06.06.2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında yaşlı bir kadın vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı bir olaya müdahale etmiştir. N.G isimli vatandaşımız, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslara inanarak yaklaşık 220.000 TL değerinde ziynet eşyasını teslim etmiştir.

Olayı fark eden duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimiz harekete geçmiş ve H.A isimli şüpheli şahıs, olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlarımızın yardımıyla suçüstü yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda H.A ile birlikte hareket ettiği tespit edilen H.S isimli şüpheli şahıs da yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslar, alınan ifadelerinde suçlarını kabul etmişler ve mağdur vatandaşımızın ziynet eşyaları geri teslim edilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen prosedürler doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, 07.06.2023 tarihinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır.

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu tür dolandırıcılık ve sahtekarlık olaylarına karşı vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ