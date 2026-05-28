Ekspertizde Ortaya Çıktı: Araç İkiye Bölünmüş

Konya’da otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, ekspertiz sırasında ortaya çıkan gerçekle büyük şaşkınlık yaşadı. 2015 model olarak satışa sunulan aracın ön bölümünün farklı bir otomobilden alınarak birleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre araç almak isteyen I.S., beğendiği otomobil için satıcıyla görüştü. Satıcının araçta değişen parça olmadığını söylemesi üzerine I.S., otomobili detaylı kontrol için ekspertize götürdü.

Ekspertiz merkezinde yapılan incelemelerde aracın altında kaynak ve kesme işlemleri olduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda, otomobilin ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınarak mevcut araca eklendiği ortaya çıktı. Ayrıca araç üzerinde 5 farklı değişen parça bulunduğu da belirlendi.

Önü Başka, Arkası Başka Araç Çıktı

Ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, lift üzerinde yapılan kontrollerde şüpheli durumların fark edildiğini söyledi. Uysal, aracın arka bölümünün orijinal olduğunu ancak ön kısmının kesilerek başka bir araçtan ekleme yapıldığını ifade etti.

Detaylı inceleme sonucunda otomobilde kullanılan parçaların aynı marka ve model olsa da farklı araçlara ait olduğu raporlandı.

Uzmanlardan Uyarı

Ekspertiz raporunu gören vatandaş aracı geri iade ederken, uzmanlar ikinci el araç alacak kişilere mutlaka güvenilir ekspertiz merkezlerinde detaylı kontrol yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.