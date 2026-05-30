Nazende Umut Evi Sakinlerine Moral Dolu Gün

Nazende Umut Evi Sakinlerine Moral ve Eğlence Dolu Gün

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Nazende Umut Evi sakinleri, İyaş Park Eğlence Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Sosyal yaşama katılımlarını desteklemek, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve güzel anılar biriktirmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Özel bireyler, gün boyunca eğlence merkezindeki çeşitli oyun alanlarında vakit geçirirken hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik kapsamında hava hokeyi oyunu büyük ilgi gördü. Kıyasıya mücadelelere sahne olan oyunlarda zaman zaman neşeli rekabet yaşanırken, katılımcıların yüzlerinden gülümseme eksik olmadı. Görevli personeller de etkinlik boyunca özel bireylere eşlik ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Sosyal faaliyetlerin bireylerin yaşam kalitesine önemli katkılar sunduğunu belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Eğlence merkezindeki simülatör ve yarış oyunları da katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Direksiyon başına geçen özel bireyler, sanal yarış pistlerinde heyecan dolu anlar yaşarken eğlence dolu dakikalar geçirdi.

Etkinlik boyunca birbirleriyle sohbet eden ve çeşitli oyunları deneyimleyen katılımcılar, günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Nazende Umut Evi sakinleri için düzenlenen programda birlik, dayanışma ve paylaşım duyguları da ön plana çıktı. Etkinliğe katılan bireyler, hem eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi hem de arkadaşlarıyla birlikte güzel anılar biriktirdi.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal uyum çalışmalarının bir parçası olan etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.

Özel bireylerin sosyal yaşam içerisinde daha aktif yer almalarını destekleyen bu tür organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtilirken, etkinlik sonunda çekilen hatıra fotoğrafları günün en güzel anıları arasında yer aldı.

Etiketler: Nazende Umut Evi, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Haber, Engelsiz Yaşam, Özel Bireyler, İyaş Park, Sosyal Etkinlik, Isparta Son Dakika, Isparta Gündem, Aile ve Sosyal Hizmetler