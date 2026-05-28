Bisiklet Yoluna Park Tepkisi: “Bu Yol Güvenliğimiz İçin Yapıldı”

Isparta’da Gökçay Yolu üzerinde bisiklet yoluna park edilen bir araç, vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle hafta sonları yoğun olarak kullanılan bisiklet yolunun araçlar tarafından işgal edilmesi, sürücüler açısından tehlike oluşturdu.

Bisiklet kullanıcıları, güvenli ulaşım amacıyla yapılan yolun zaman zaman araç park alanına dönüştüğünü belirterek duruma tepki gösterdi. Yolun kapanması nedeniyle bisiklet sürücülerinin araç trafiğinin içerisine çıkmak zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlar, olası kazalara dikkat çekti.

Bölgede spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yaşanan durumun hem yayalar hem de bisiklet kullanıcıları için risk oluşturduğunu söyledi. Özellikle çocuklarıyla bisiklet kullanan aileler, bu tür ihlallerin ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti.

Bisiklet kullanıcıları yaptıkları açıklamada, “Bisiklet yolları keyfi değil, güvenli ulaşım için yapılıyor. Araçların buralara park etmesi hem kurallara aykırı hem de bizi tehlikeye atıyor” diyerek denetimlerin artırılmasını istedi.

Vatandaşlar, yetkililerden bisiklet yollarında daha sık kontrol yapılmasını ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmasını talep etti.



