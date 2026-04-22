ISPARTA'DA OKUL YOLUNDA ‘TOZ ÇİLESİ’Nİ KİM BİTİRECEK?

OKUL YOLUNDA ‘TOZ ÇİLESİ’Nİ KİM BİTİRECEK? VELİLER İSYANDA, YETKİLİLER SESSİZ!

Isparta Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde, yüzlerce küçük yüreğin eğitim gördüğü okul yolu, sorumsuzluğun kurbanı oldu. Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu ve çevresindeki anaokulu ile kreş yolu beyaza bürünmüş toz bulutu içinde. Veliler isyanda, çocuklar tehlikede; ama Isparta Belediyesi hala sessiz!

DUVARA KONUŞUYORUZ: DİLEKÇELER ÇÖPE Mİ GİDİYOR?

Mahalle sakinleri, bu kabul edilemez durumu defalarca Isparta Belediyesi’ne ilettiklerini, ancak her seferinde duvara konuştuklarını belirtiyor. Beyaz çakıl taşıyla kaplı olan ve en küçük bir araç geçişinde adeta bir "toz fırtınası"na dönen yol için verilen sözler, toz gibi havaya karışıp gidiyor. Bir çözüm üretilmemesi bir yana, "Neden?" sorusuna bile bir yanıt alınamaması, belediyecilik anlayışındaki vurdumduymazlığı gözler önüne seriyor.

TEK DERTLERİ EĞİTİMDİ, ŞİMDİ SAĞLIKLARINDAN OLUYORLAR!

Yolun hemen yanında anaokulu, ilkokul ve kreş bulunması, bu skandalın boyutunu daha da büyütüyor. Eğitim görmek için okula giden çocuklar, her gün bu zehirli tozu solumak zorunda kalıyor. Mahalle sakinleri, "Burası küçük çocukların olduğu yer. Hepsi ileride alerjik astım riskiyle karşı karşıya kalıyor" diyerek haykırıyor.

AİLELER TOZ DUMAN İÇİNDE PERİŞAN!

Yoldan geçen her araç, çevreye nefes almayı imkansız kılan bir toz bulutu saçıyor. Özellikle okul çıkış saatlerinde, çocuklarını yürüyerek eve götüren aileler bu toza maruz kalarak adeta perişan oluyor. Yağmur yağmadığı sürece bu kabusun devam ettiğini belirten vatandaşlar, çaresizce beklemekten bıktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: BU UTANCA SON VERİN! GÖREVE DAVET EDİYORUZ!

Vatandaşlar, çocukların sağlığını hiçe sayan bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Isparta Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz: Bu utanç tablosuna ne zaman son vereceksiniz? Çocuklarımızın sağlığı, iki damla asfalt dökülmesinden daha mı değersiz?

ISPARTA BELEDİYESİ, BU SESİ DUYUN! BU TOZUN İÇİNDE SİZİN ÇOCUKLARINIZ OLSAYDI NE YAPARDINIZ? GÖREVİNİZİ YAPIN!



