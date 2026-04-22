ISPARTA'DA OKUL YOLUNDA 'TOZ ÇİLESİ'Nİ KİM BİTİRECEK?

G.Tarihi: 22.04.2026 13:23
OKUL YOLUNDA ‘TOZ ÇİLESİ’Nİ KİM BİTİRECEK? VELİLER İSYANDA, YETKİLİLER SESSİZ!

Isparta Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde, yüzlerce küçük yüreğin eğitim gördüğü okul yolu, sorumsuzluğun kurbanı oldu. Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu ve çevresindeki anaokulu ile kreş yolu beyaza bürünmüş toz bulutu içinde. Veliler isyanda, çocuklar tehlikede; ama Isparta Belediyesi hala sessiz!

DUVARA KONUŞUYORUZ: DİLEKÇELER ÇÖPE Mİ GİDİYOR?

Mahalle sakinleri, bu kabul edilemez durumu defalarca Isparta Belediyesi’ne ilettiklerini, ancak her seferinde duvara konuştuklarını belirtiyor. Beyaz çakıl taşıyla kaplı olan ve en küçük bir araç geçişinde adeta bir "toz fırtınası"na dönen yol için verilen sözler, toz gibi havaya karışıp gidiyor. Bir çözüm üretilmemesi bir yana, "Neden?" sorusuna bile bir yanıt alınamaması, belediyecilik anlayışındaki vurdumduymazlığı gözler önüne seriyor.

TEK DERTLERİ EĞİTİMDİ, ŞİMDİ SAĞLIKLARINDAN OLUYORLAR!

Yolun hemen yanında anaokulu, ilkokul ve kreş bulunması, bu skandalın boyutunu daha da büyütüyor. Eğitim görmek için okula giden çocuklar, her gün bu zehirli tozu solumak zorunda kalıyor. Mahalle sakinleri, "Burası küçük çocukların olduğu yer. Hepsi ileride alerjik astım riskiyle karşı karşıya kalıyor" diyerek haykırıyor.

AİLELER TOZ DUMAN İÇİNDE PERİŞAN!

Yoldan geçen her araç, çevreye nefes almayı imkansız kılan bir toz bulutu saçıyor. Özellikle okul çıkış saatlerinde, çocuklarını yürüyerek eve götüren aileler bu toza maruz kalarak adeta perişan oluyor. Yağmur yağmadığı sürece bu kabusun devam ettiğini belirten vatandaşlar, çaresizce beklemekten bıktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: BU UTANCA SON VERİN! GÖREVE DAVET EDİYORUZ!

Vatandaşlar, çocukların sağlığını hiçe sayan bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Isparta Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz: Bu utanç tablosuna ne zaman son vereceksiniz? Çocuklarımızın sağlığı, iki damla asfalt dökülmesinden daha mı değersiz?

ISPARTA BELEDİYESİ, BU SESİ DUYUN! BU TOZUN İÇİNDE SİZİN ÇOCUKLARINIZ OLSAYDI NE YAPARDINIZ? GÖREVİNİZİ YAPIN!

 

 

​İŞKUR Isparta'da 110 Kişilik İş Müjdesi: İşgücü Uyum Programı Başlıyor
İstikbal İtimat Mobilya Yeni Yerinde Açıldı
NUR PASTANELERİ'NDEN BÜYÜK BEREKET İNDİRİMİ!
DAVRAZ PREFABRİK’TEN EV SAHİBİ OLMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY
Isparta'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Çok Sayıda Tutuklama ve Operasyon
Isparta'da Kaçakçılara Büyük Darbe: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi!
Isparta Gül Festivali İçin Geri Sayım Başladı: Görsel Şölen mi, Esnaf İçin Yük mü?
Isparta'da En Kapsamlı Araç Kayıt Kamera Sistemleri: Gündem Oto Müzik'te
Isparta'da Korkutan Olay: İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs Tedaviyi Reddetti
Motorine Tarihi Zam: Isparta'da Pompa Fiyatları Rekor Kıracak!
Isparta'da Mutfak Tüpüne Büyük Zam: Sadece 3 Ayda 245 TL Arttı!
Ani Bastıran Yaz Yağmurları Çatınızı Vurmasın: Onur Yağmur Olukları ile Eviniz Güvende!
Isparta’nın Kalbi Kaymakkapı’da "Büyük Dönüşüm" Başlıyor: Peki Ya Unutulan Detaylar?
Akaryakıtta Rekor Artış: LPG'ye Tarihi Zam Geliyor!
Isparta’da 100 Kişilik İstihdam Fırsatı!
Isparta’da Jandarmadan Düzensiz Göç Operasyonu!
Kurumlar Vergisi İçin Beyan Dönemi Başladı
Yemek Siparişinde Yeni Dönem BaşladI! Fahiş Komisyonlara Son!
Ticari Aracınızı Otomobile Dönüştürün, Rahat Edin: İNCE Mühendislik'ten Profesyonel Çözüm
Isparta’da Erkek Stilinde "Harbi" Devrim: Yüksel Hair Concept ile Tanışın!
NUR PASTANELERİ'NDEN NİSAN AYINA ÖZEL BEREKET İNDİRİMİ!
İnternet Hızı 10’a Katlanacak! İşte Adım Adım Kurulum Rehberi
Apartman ve Siteler İçin KVKK’dan Flaş Yasak!
Sürücüler Dikkat! Yarın Büyük Denetim Başlıyor!
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
