Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf

ISPARTA
G.Tarihi: 07.02.2026 16:08
0
Isparta Belediye Meclisi’nin son toplantısında yaşanan tartışmalar, yerel yönetimde iletişim dili ve müzakere kültürünün yeniden sorgulanmasına neden oldu. Meclis salonuna yansıyan görüntüler, bazı gündem maddelerinin içeriğinden çok konuşma üslubu ve karşılıklı tutumların öne çıktığını gösterdi.

Toplantı boyunca söz alan bazı meclis üyelerinin yüksek ses tonu, sert mimikleri ve keskin ifadeleri, tartışmanın teknik boyuttan uzaklaşıp kişisel bir zemine kaymasına yol açtı. Özellikle muhalefet ve iktidar sıraları arasında zaman zaman yükselen gerilim, meclisin temel işlevi olan ortak akıl üretme sürecini gölgede bıraktı.

Eleştiri Haklı, Üslup Tartışmalı

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla dile getirilen bazı eleştiriler, kent yönetimi açısından meşru ve kamu yararına dikkat çekici noktalar barındırıyor. Ancak bu eleştirilerin sunuluş biçimi, mesajın etkisini azaltıyor. Sürekli savunma refleksiyle verilen cevaplar ve karşılıklı söz kesmeler, vatandaşın meclisten beklediği şeffaf ve çözüm odaklı tabloyu zedeliyor.

Meclis üyelerinin beden dili de dikkat çekici. Yer yer sert el kol hareketleri, masaya doğru eğilmeler ve karşı sıralara dönük konuşmalar, uzlaşıdan çok restleşme görüntüsü veriyor.

Vatandaş Çözüm Bekliyor

Oysa Isparta halkının beklentisi, tartışmanın kim kazandı sorusundan çok, şehir için ne üretildiği. Altyapıdan ulaşıma, imardan sosyal hizmetlere kadar birçok başlık, polemiklerin arasında geri planda kalıyor.

Yapıcı Bir Yol Mümkün

Uzmanlara göre meclis çalışmalarında;

  • Eleştirilerin somut veri ve önerilerle desteklenmesi,

  • Başkanlık makamının tartışmaları dengeleyici bir moderasyonla yönetmesi,

  • Meclis üyelerinin kişisel söylemlerden kaçınarak kurumsal dili öncelemesi

hem toplantı verimliliğini artırır hem de kamuoyunun yerel yönetime olan güvenini güçlendirir.

Isparta Belediye Meclisi, kentin en yüksek karar organı olarak yalnızca kararlarıyla değil, tavrıyla ve diliyle de örnek olmak zorunda. 

