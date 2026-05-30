Isparta'nın İklim Yol Haritası Dünyaya Tanıtılacak

TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.05.2026 20:51
Isparta Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü kapsamlı çalışmaların son aşamasına geldi. Kentin geleceğini şekillendirecek iklim stratejileri, bu yıl Antalya'da düzenlenmesi planlanan uluslararası iklim zirvesinde dünya kamuoyunun gündemine taşınacak.

Belediye bünyesinde hazırlanan yerel iklim eylem planlarıyla birlikte Isparta'nın çevresel risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi, doğal kaynakların korunması ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeler hem de kentin değişen iklim koşullarına uyum sağlamasına yönelik uygulamalar yer alıyor.

Hazırlanan planlarda yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, atıklardan enerji üretiminin yaygınlaştırılması ve çevreci ulaşım projeleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra su kaynaklarının daha verimli kullanılması, yeşil alanların artırılması ve olası iklim kaynaklı afetlere karşı hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Isparta'nın ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası platformda paylaşılması bekleniyor. Böylece kentin çevre odaklı projeleri ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımı, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek uzmanlar ve karar vericiler tarafından da yakından takip edilecek.

Isparta'nın sahip olduğu doğal zenginlikler, endemik bitki türleri ve çevre koruma projelerinin de zirvede öne çıkarılması planlanıyor. Kent yönetimi, hazırlanan eylem planlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesine de katkı sunacak uzun vadeli bir vizyon taşıdığına dikkat çekiyor.

Çevre yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve sıfır atık uygulamalarıyla son yıllarda önemli adımlar atan Isparta'nın, hazırlanmakta olan yeni stratejilerle iklim dostu şehirler arasında daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor. Böylece kent, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel dönüşüm alanında örnek gösterilen şehirlerden biri olma yolunda ilerliyor.

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta'da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
