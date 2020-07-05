Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deney
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Isparta Haberleri
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