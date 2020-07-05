Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AB'nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararı) Bu kriterler ortaya konulduğunda Türkiye'ye haksızlık edildiğini, bazı ülkelerin siyasi ilişkileri iyi olduğu için o ü
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Isparta Haberleri
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