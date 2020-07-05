Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine
« Önceki HaberDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik." Sonraki Haber »İVHO'dan "kurbanlıkların denetimi yapılan satış yerlerinden alınması" önerisi
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