Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik."
« Önceki HaberDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gön Sonraki Haber »Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Kovid-19 süreci) 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine
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