Yeni emeklilik sistemi Bakan Işıkhan'ın gündeminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, göreve gelir gelmez asgari ücret zammı, emekli ve memur maaş zammı, yeni emeklilik sistemi gibi konuları ele almak üzere çalışmalara başladı. Bakan Işıkhan'ın önümüzdeki üç ay içinde bu konuları ele alması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması planlanıyor. Komisyona işçi, işveren ve bakanlık temsilcileri katılacak ve asgari ücrette yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, enflasyona bağlı olarak belirleniyor. Haziran ayı itibarıyla emekli maaşlarında seyyanen bir artış ve refah payı artışı yapılması planlanıyor.

Memurların toplu sözleşme gereği alacakları zam oranları, haziran ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesinde bir artış daha bekleniyor.

EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yönelik olarak yapılan başvuruların işleme alınması devam ediyor. Mart ayından bu yana başvuru yapmış olanlar, maaş artışlarından yararlanabilecekler. Ayrıca, ev hanımlarına emeklilik ve sosyal güvence desteği sağlayan Aile Koruma Programı da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Bakan Işıkhan, bu dosyalarla ilgili çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.