Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ve "Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Halk Konseri" büyük ilgi gördü. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen konser, Eğirdir gösteri amfi alanında gerçekleşti ve birçok protokol üyesi ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müzik öğretmeni Ersen Gönendi ve diğer öğretmen arkadaşları, duygu dolu ve coşkulu bir program sunarak özellikle deprem bölgelerine ait türkülerle izleyicileri hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Güzel bir açık hava atmosferinde ve kalabalık bir izleyici topluluğu önünde seslendirilen türkülerin sonunda ise sürpriz bir an yaşandı.Başka bir şehre konser için yola çıkan ve geçerken Eğirdir'ı ziyaret eden Vatan TV ve Tempo TV'de "Osman Öztekin Show" programının yapımcısı ve ses sanatçısı Osman Öztekin, programa misafir olarak katılarak seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle büyük alkış aldı.Konser veren müzik öğretmenleri şu isimlerden oluştu: Osman Karhan Sağıroğlu, Ersen Gönendi, Eray Gönendi, Mehmet Türel, Özge Ünsal, Gülnihal Apaydın, Murat Erol, Devrim Bülent İbiş, Aykut Altunel, Çiğdem Tuğçe Demirelli, Ayşe Dede, Kadir Büyükünsal, Tamer Savaş, Halil Uysal Serhan Gürak, Özgür Ezgin.Programın sonunda Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, konser veren öğretmenlere ve sanatçıya çiçek takdim ederek başarılarını kutladılar.