Isparta İl Genel Meclisi Toplantısına katılan Vali Aydın Baruş burada yaptığı konuşmada vatandaşlara hizmet etme noktasında tüm meclis üyeleriyle uyum içerisinde her zaman destekleyici olacağını vurgulayarak kendi yönetim anlayışının en temel unsurunun vatandaşın yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.Mayıs ayında göreve başlamasının ardından ziyaretlerini sürdüren Vali Baruş Isparta İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısına katılarak meclis üyelerine hitap etti. Meclis ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu tarafından karşılanan Vali Baruş meclis salonuna geçerek meclis üyeleriyle tek tek tokalaştı.Ardından meclis üyelerine hitap eden Vali Baruş, “Bu dönem sizlerle çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Çalışmalarımız her zaman uyum içinde olacak bundan emin olabilirsiniz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında atılması gereken adımlarda hep beraber hareket edeceğiz ve bunun için de bazı hususlara özellikle dikkat etmeye çalışacağım. Benim yönetim anlayışımda birinci öncelik, vatandaşımızın ihtiyaçlarının onları memnun edecek şekilde karşılanması ve insanların yüzünü güldürmek. Yani onların ayağına gittiğiniz zaman sizin yapmış olduğunuz bir hizmetten dolayı sizlere teşekkür etmeleri kadar insanı mutlu eden bir şey yok. Çünkü biz yapmış olduğumuz hizmetleri milletten aldığımız vergilerle yapıyoruz. Vatandaşlarımızın o vergilerin yerinde kullanıldığını görmesi bizim en önemli vicdani tatminimiz olacak. İlimizin kalkınması için neler gerekiyorsa onları zamanında karara bağlayarak inşallah önemli mesafeler alacağız. Tabi burada ilimizin önceliklerini belirlemede sizlerin görüşleri mutlaka önemli olacak. İnşallah güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Her zaman ben elimden geleni yapacağım. Bu hizmetleri yaparken dikkat edeceğimiz husus kaynaklarımızı en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanılması olacak. Bundan sonraki süreçte Isparta için güzel hizmetlere vesile oluruz ve vatandaşımızın yüzünü güldürürüz inşallah. Isparta buna layık, gül şehri insanlarının yüzünün her zaman gülmesi lazım” şeklinde konuştu.