SGK’YA BELGE VERMEYENLERİN EMEKLİLİK HAKKI YANACAK!

SGK’ya belge veremeyenler emekli olamayacak. Bu konuda dikkat edilmesi gereken kritik bir detay ortaya çıktı ve bir vatandaşın yaşadığı mağduriyet kamuoyunu derinden etkiledi.

Tokat'ta yaşayan 50 yaşındaki İlker Aydın, ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde zarfında sigorta girişi yapılmadığı için emekli olamadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) statüsüne giremeyen Aydın, bu durumun arkadaşıyla karşılaştırması üzerine durumu araştırdı. Arkadaşı, çalıştığı döneme ait ücret bordrolarını ilgili kuruma bildirerek emekli olmuştu ancak Aydın'a aynı belge verilmedi.

İlçe milli eğitim müdürlüğünün, Aydın'ın çalıştığını kabul etmesine rağmen ücret bordrosunu vermemesi Aydın'ın mağduriyetini derinleştirdi. Arşiv yönetmeliğine göre, maaş ve ücret bordroları ilgili kurumda süresiz olarak saklanıyor olmasına rağmen, Aydın'a bu belge verilmediğini ifade etti.

Aydın, devlet kurumlarından arkadaşı gibi hizmet beklediğini ve Anayasa'nın kendisine verdiği hakkı talep ettiğini belirtti. Maaş ve ücret bordrosunu alması durumunda SGK'ya belge sunarak emekliliğinin incelenmesini istediğini dile getirdi. Durumu CİMER'e şikayet ettiğini de açıkladı.

Bu hikaye, SGK'ya belge sunamayanların emeklilik haklarının tehlikeye girebileceğini ve bu nedenle belgelerin saklanmasının ve gerektiğinde sunulmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her vatandaşın eşit haklara sahip olduğunu hatırlayarak, ilgili kurumlarla gerekli iletişimi sağlamak ve haklarını aramak önemlidir.