Banka Devi Emeklilere Rekor Ödeme Yapıyor: "Böyle Promosyon Ne Duyuldu, Ne Görüldü!"

Milyonlarca emekli, Ocak ayında maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zamdan sonra en düşük maaş olan 10 bin TL'yi almaya devam ediyor. Ancak, 17 bin TL'nin üzerindeki açlık sınırının altında kalan emekliler için ek destek arayışları sürüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın promosyon artışı ile verdiği yanıt bir nebze olsa da yeterli görülmedi. Ancak, umut verici bir haber banka devinden geldi. Emeklilere promosyon dışında ekstra ödeme yapılacak.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklisi olanlara Ziraat Bankası, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlayacak. Bu ödeme 3 yıl boyunca peşin olarak gerçekleşecek.

Promosyon ödemesinin yanı sıra, bankadan maaş alan emeklilere ekstra 3600 TL nakit avans imkanı sunulacak. Bu gelişme, 14 milyon 330 bin maaş alan emekliyi sevindirecek.

Ziraat Bankası, emeklilere sunulan 3600 TL nakit avans için internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden başvuruları kabul ediyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde başvuru süreci oldukça hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabiliyor. Kimlik belgesi ve emekli maaşını aldığınıza dair belge ile nakit avans başvurusu yapabilirsiniz.

Başvurunun ardından yapılan inceleme ve onay işlemlerinin ardından 3600 TL nakit avans ödemesi hesaba aktarılacaktır. Başvuru sonucunu internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu destekler, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına ve hayatlarını kolaylaştırmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.