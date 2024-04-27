Miras Kavgalarında Yeni Dönem: Tapu Sahipliği 50 Yıl Sonra Dahi Geçerli Olabilir!

Türkiye'de, miras konusunda yaşanan adaletsizliklerin önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık, miras paylaşımında haksızlığa uğrayan çocuklar, eşit hak alma hakkına sahipler. Zaman aşımı uygulaması olmaksızın, ister 10 yıl geçmiş olsun, ister 50 yıl, hakları olan mülklerden paylarını alabilirler.

Özellikle yaşlı anne ve babaların çocuklarıyla birlikte yaşadığı yaygın bir uygulama olarak bilinir. Bu durumda, ebeveynler mallarını ölmeden önce bakımı üstlenen çocuklarına devredebilirler. Ancak bu, çocuklar arasında eşitlik ilkesini ihlal eden bir miras dağılımına neden olabilir.

Aile içinde miras kavgaları, adliyelerde sıkça karşılaşılan davalar arasında yer alır. Yeni düzenlemeler, kardeşler arasında adil bir miras paylaşımının önünü açar. Bu tür davalar için zaman aşımı uygulanmaz.

Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler sahip oldukları mülkleri istedikleri gibi kullanma ve istedikleri çocuklarına devretme hakkına sahiptirler. Ancak, ebeveynlerin ölümü durumunda bu haklar değişir. Adaletsiz miras dağılımı, açılan davalar sonucunda düzeltilir ve mülkler kardeşler arasında adil bir şekilde paylaştırılır.

Eğer anne ve babanızın malları isteğiniz dışında bir şekilde el değiştirdiyse, üzerinden yıllar geçse bile hukuki yollara başvurarak haklarınızı arayabilirsiniz.

Ancak, eğer mülkler satılarak paraya çevrilmişse, mahkeme bu parayı mirastan saymaz ve diğer kardeşler arasında paylaştırmaz.

Mirasın eşit olmayan şekilde dağıtıldığı durumlarda, sadece bir kardeşin dava açması yeterli olabilir.