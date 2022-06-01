EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
İlimizde Spor, Bilim ve Teknoloji, Kültür-Sanat, Yabancı Diller, Değerler ve Mesleki Beceriler alanlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları başladı.
Başvurular 31 Mayıs 2022 – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında istenilen evraklarla birlikte Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Başvuru Adresi : Kepeci Mahallesi 116 Cadde No: 12 Merkez / ISPARTA
Detaylı Bilgi için : 0 246 218 41 60 / 218 14 82
Dahili : 118 / İlknur ÇELİK