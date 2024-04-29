SGK'ya Dev Vurgun! Doktor ve Hemşireler Gözaltında

İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, özel bir hastanede görev yapan doktor ve hemşirelerin SGK'yı dolandırmak için akıl almaz bir plan yaptığı ortaya çıktı. Çete, kamu hastanelerine gitmeleri gereken bebekleri özel hastanelere sevk ederek SGK'nın yenidoğan bebek başına ödediği günlük miktardan yararlanmayı amaçlıyordu. Operasyon sonucunda, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 31 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Çetenin bebekleri iyileşmelerine rağmen yoğun bakım kuvözlerinden çıkarmadığı, ailelere kendilerini doktor olarak tanıtan hemşirelerin çıktığı belirlendi. Olayın detayları inceleme altında.