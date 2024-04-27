Kocasına Duygusal Şiddet Uygulayan Kadın Manevi Tazminat Ödeyecek

Ankara'da yaşayan M.S.A. isimli adam, avukatı Aykut Özdemir aracılığıyla 2019 yılında eşi V.A.'ya karşı boşanma davası açtı. Davanın gerekçesi, eşinin kendisine kilosunu alaycı bir şekilde kullanarak "duygusal şiddet" uygulaması ve ev işleriyle ilgilenmemesi olarak belirtildi.

M.S.A., dava dilekçesinde eşinin davranışlarının cinsel isteksizliğe neden olduğunu iddia etti. Aynı zamanda, eşinin evin maddi yükünü kendisinin üstlenmesine rağmen ev işleriyle ilgilenmediğini ve bu durumunun ilişkilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Boşanma davasıyla birlikte M.S.A., eşinden 30 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.

Aynı dönemde, bir kadın da M.S.A'ya karşı hukuki süreç başlattı. Kadın, eşinin kendisini aşağıladığını, duygusal istismara maruz kaldığını ve ev giderlerine katkıda bulunmadığını iddia etti. Kadın, ayrıca eşinin haberi olmadan kredi çektiğini ve bu nedenle huzurunun bozulduğunu aktardı. Maddi olarak 70 bin lira ve manevi olarak 100 bin lira tazminat talep etti.

Ankara 7. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına karar verirken kadını haksız buldu. Mahkeme, kadının kocasını kilolu olması nedeniyle aşağılayıcı şekilde eleştirmesini, diyet ve spor programlarına uymamasını ve cinsel ilişkiden kaçınmasını ilişkide kusurlu buldu. Mahkeme, kadına 15 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstinaf mahkemesi ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de Ankara 7. Aile Mahkemesinin kararını onadı, böylelikle kadının manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Bu karar, duygusal şiddetin ciddiyetini ve sonuçlarını bir kez daha vurguluyor, ilişkilerde saygı ve anlayışın önemini hatırlatıyor.