İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: Taksim'de Kutlama İzni Verilmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu yıl bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulundular, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmiştir." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ve anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bu hak, toplumun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamalıdır.

1 Mayıs için 55 ilde toplam 103 etkinlik başvurusu yapılmış ve hepsine izin verilmiştir. Ancak İstanbul'da durum farklıdır.

İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı olarak 40 ayrı güzergah ilan edilmiş ve işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin verilmiştir.

Ancak bir konfederasyon ve bazı sendikaların Taksim'de buluşma çağrısı yapmalarına izin verilmeyecektir. Çünkü Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için uygun değildir.

Terör örgütleri tarafından yapılan "Taksim'e gelin" çağrılarına da göz yumulmayacak ve terör örgütlerinin 1 Mayıs'ı istismar etme çabalarına karşı önlem alınacak.

İstanbul'da 1 Mayıs için 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağı, 42 bin 434 polisin görev yapacağı ve İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve temsilcilerinin Taksim anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunabileceği belirtildi.