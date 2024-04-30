Aranan Şahıs Tutuklandı

Isparta Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, İstanbul, Antalya, Eskişehir ve Finike Adliyelerince hakkında 22 adet müzekkeresi bulunan ve 11 Yıl 2 Ay 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, yaklaşık 2 yıldır firarda olan S. İ. isimli şahıs yakalandı.Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, şahıs ikametten kaçmak üzereyken yakalandı ve gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ilimiz cezaevine teslim edildi.Isparta Polisi, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçludan korumak amacıyla tüm birimlerle birlikte alan hâkimiyetini sağlamak için sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekânları ve çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde sürekli çalışmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.