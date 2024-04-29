Müşterilerine Özel İndirim Kampanyası!

Ziraat Bankası Müşterilerine Özel 800 TL İndirim Kampanyası!

Ziraat Bankası, 1 Mart'tan başlayarak 30 Nisan'a kadar devam edecek olan özel bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, müşterilere araç kiralamalarında ciddi indirimler sunulacak.

Banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, En Uygun Mobil uygulaması aracılığıyla Bankkart sahibi olan müşterilerin faydalanabileceği bu kampanya ile 3-15 gün arasında yapılacak araç kiralamalarında indirimler uygulanacak.

Kampanya detayları şu şekilde:

3-4 günlük araç kiralamalarında 450 TL indirim,

5-6 günlük araç kiralamalarında 550 TL indirim,

7-15 gün arası araç kiralamalarında ise tam 800 TL indirim sağlanacak.

İndirimlerden faydalanmak için müşterilerin En Uygun Mobil uygulamasını indirerek üye olmaları ve kiralama işlemi sırasında belirtilen kodları kullanmaları gerekiyor. Kampanyadan her müşteri en fazla bir defa yararlanabilecek.

Kampanya tarihleri 1 Mart - 30 Nisan 2024 arasında geçerli olacak. Ancak indirim kodlarının sadece En Uygun Mobil uygulamasında geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Enuygun yardım sayfasından canlı destek alarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.