Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Verilerinde Yeni Detaylar

Kademeli emeklilikle ilgili önemli gelişmeler, SGK verilerinde ortaya çıktı.

Geçen yıl, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilik yaş şartı tamamen kaldırıldı. Ancak bu tarihten önce işe başlayanlar emeklilik hakkını bir günle kaçırırken, aynı zamanda daha uzun süre çalışmak zorunda kaldılar.

EYT kapsamındaki bazı bireyler, yakın gelecekte 38-43 yaşları arasında emekli olma şansını kaybederken, kademeli emeklilik beklentisi içinde olanlar için yapılan açıklamalar, herhangi bir düzenleme yapılmayacağı yönündeydi.

EYT düzenlemesi öncesinde, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar ile sonrasında işe başlayanlar arasında kadınlarda 20, erkeklerde ise 17 yıl fark ortaya çıktı. Bu fark, EYT düzenlemesinden önce sadece 2 yıl olarak belirtilmişti.

2023 yılında, emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmeye başlandı. Bu kapsamda, SGDP'ye tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken 2023 yılı sonunda 1 milyon 865 bin kişiye yükseldi. Bu da sigortalı çalışan emekli sayısının arttığını gösteriyor.

2023 yılında SGK'nın gelir-gider dengesi için öngörülen açık, beklenenden daha az gerçekleşti. Emekli aylığı ödemeleri öngörülenin üzerinde gerçekleşti ve SGK'nın gelirleri giderlerini yüzde 98,2 oranında karşıladı.

2023 yılında toplamda 2,2 milyon kişi emekli oldu ve SGK'dan emekli aylığı alan toplam pasif sigortalı sayısında artış yaşandı. Dosya bazında emekli sayısı 2023 yılında 15.2 milyon kişiye yükseldi.

Bu veriler, kademeli emeklilik ve emekli aylığı ödemeleri konusunda önemli bilgiler sunuyor.