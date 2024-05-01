ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT! SAZAN SARMALI DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARILAR

Sosyal medya ve alışveriş platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte araç ticareti, dolandırıcıların hedefi haline gelmiş durumda. Bu platformlarda kolayca ilan veren ve sahte kimlikler oluşturan dolandırıcılar, "sazan sarmalı" adını verdikleri bir yöntemle insanları kandırarak büyük paralar elde ediyorlar.

"Sazan sarmalı" dolandırıcılığı, öncelikle cazip fiyatlarla sahte araç ilanları vererek başlıyor. Bu ilanlara yoğun ilgi gösteren potansiyel alıcılarla iletişime geçen dolandırıcılar, aracı görmeleri için fırsat tanıyarak güven kazanıyorlar. Ardından, satış işlemini hızlandırmak adına çeşitli bahanelerle kapora talep ediyorlar ve kapora alındıktan sonra ortadan kayboluyorlar.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan bu dolandırıcılık türüne karşı vatandaşları uyarıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, araç satış işlemleri sırasında dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşülmemesi, noterde araç devri esnasında üçüncü kişilere para gönderilmemesi önemle belirtiliyor.

Sazan sarmalı dolandırıcılığından korunmak için alınabilecek önlemler arasında şunlar bulunuyor:

Araç ilanlarını dikkatlice inceleyin ve tutarlı olup olmadıklarını kontrol edin.

Şüpheli durumlarla karşılaştığınızda, aracı görmeden para ödemekten kaçının.

Piyasa fiyatlarını araştırarak ilan edilen fiyatın gerçekçi olup olmadığını kontrol edin.

Acil satışlara karşı dikkatli olun ve satıcının bahanelerine karşı temkinli davranın.

Güvenilir bir ekspertiz firmasından kontrol yaptırarak aracın durumunu öğrenin.

Mümkünse, araç bedelini nakit para yerine güvenli ödeme yöntemleriyle yapın ve dolandırıcılık durumunda hemen yetkililere bildirin.