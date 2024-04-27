Ödemeler Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilere Toplamda 4,4 Milyar TL Destek Ödemesi Başlattı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ay çiftçilere yönelik toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında ödemenin başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yumaklı, yapılan ödemelerin detaylarına da değinerek, bu kapsamda şu desteklerin yer aldığını belirtti:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ay çiftçilere yönelik toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında ödemenin başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yumaklı, yapılan ödemelerin detaylarına da değinerek, bu kapsamda şu desteklerin yer aldığını belirtti:
- 3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği
- 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği
- 32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği
- 29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği
- 10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği
- 9 milyon 320 bin lira düve alım desteği
Ayrıca, buzağı ve süt desteği ödemelerinin 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günleri saat 18.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanelerine göre gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu desteklerin çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.
Aile Destek Programı Nedir ve Kimlere Verilir?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi olan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere yönelik bir destek programıdır. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilir. Aile Destek Programı hak sahipliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen şartları taşıyan bireyler ve haneler için geçerlidir. Ancak, hak sahibinin veya hanesinin belirlenen şartları artık karşılamadığına dair bir karar alındığında, yardım reddedilir. Her ödeme dönemi öncesinde, hak sahibinin durumu merkezi kontrollerle incelenir ve gerekli durumlarda yardım kesilir.
Aile Destek Programı Nedir ve Kimlere Verilir?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi olan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere yönelik bir destek programıdır. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilir. Aile Destek Programı hak sahipliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen şartları taşıyan bireyler ve haneler için geçerlidir. Ancak, hak sahibinin veya hanesinin belirlenen şartları artık karşılamadığına dair bir karar alındığında, yardım reddedilir. Her ödeme dönemi öncesinde, hak sahibinin durumu merkezi kontrollerle incelenir ve gerekli durumlarda yardım kesilir.