Ödemeler Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilere Toplamda 4,4 Milyar TL Destek Ödemesi Başlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ay çiftçilere yönelik toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında ödemenin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yapılan ödemelerin detaylarına da değinerek, bu kapsamda şu desteklerin yer aldığını belirtti:

3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği

1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği

32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği

29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği

10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği

9 milyon 320 bin lira düve alım desteği