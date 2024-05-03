Bakanlık Düğmeye Bastı! Araçlarda Sınırlama Getirildi, Artık Yasaklanacak

Otomotiv sektöründe stokçuluk ve aşırı fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı önlem alıyor. Yeni düzenlemeyle, taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine çözüm bulunması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği anda, satış fiyatını artıramayacak. Alıcılardan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme kabul edilecek.

Bu düzenlemelerle birlikte, sıfır araçların ticareti, distribütörlerin ve yetkili satıcıların sorumlulukları ve ikinci el araçların ön değerlemesi gibi konular da ilk defa belirlenmiş olacak. Galeriler, vergisi ödenen aracı alıcılara 15 gün içinde teslim etmek zorunda olacak. Garanti süresi içinde arızalanan araçlar için ücretsiz ikame araç sağlanacak ve alıcılardan yüzde 10'a kadar ön ödeme alınabilecek.

Alıcılar, taşıt faturası düzenlenene kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecekler.

Taslak ayrıca yabancı markaların Türkiye'deki distribütörlerine de önemli yükümlülükler getiriyor. Distribütörler, rekabeti bozabilecek uygulamalardan kaçınacaklar ve bayileri belirli bir dönemdeki satış miktarını aşırı derecede artırmaya zorlayamayacaklar. Fiyat değişikliklerini bayilere en az 3 gün önceden bildirmek zorunda olacaklar ve fatura tarihinden sonra fiyat artışı yapamayacaklar.

İkinci el araç alım satımları için de düzenlemeler getirilecek. Elektronik ortamdaki ihalelerin güvenli ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi için belirli şartlar ve detaylı bilgiler ilan edilecek. Bu kapsamda, ihale platformları, araçların detaylı bilgilerini ve geçmişlerini açıklayacaklar ve satıcılar ile alıcılar arasında yazılı üyelik sözleşmeleri imzalanacak.