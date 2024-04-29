Emekliler İçin Müjdeli Haber: Garanti Bankası'ndan 15.000 TL Promosyon!

Emekliler için sevindirici bir haber geldi! Garanti Bankası, emeklileri memnun edecek büyük bir promosyon sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının promosyon tutarlarını güncellediğini duyurması üzerine, özel bankalar da harekete geçti.

Detaylar: Garanti Bankası, emeklileri kendi bünyesine çekmek için özel bir promosyon sunuyor. Bankanın resmi internet sitesinde duyurulan bu promosyon kapsamında, bankaya başvuran emekliye toplamda 15.000 TL verilecek.

Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyan vatandaşlar, 15.000 TL promosyon hakkı kazanacaklar. Ayrıca, EYTli olup prim borcu olanlar da Garanti Bankası'nda avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak, hemen emekli olma fırsatı elde edebilecekler.

Bu promosyon kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek. Belirtilen tarihe kadar başvuran emekliler, 15.000 TL promosyonun yanı sıra diğer avantajlardan da yararlanabilecekler.

Garanti BBVA müşterisi olan ancak emekli maaşını PTT veya başka bir banka aracılığıyla alan emekliler, herhangi bir bloke bulunmuyorsa Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yaparak promosyon ödemesi talebinde bulunabilirler.

