Bakan Tekin'den Üniversite Sınavları ve Yeni Müfredat Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV'de yapılan bir programa katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yeni müfredat, üniversite sınavları ve öğretmen atamaları gibi konulara ilişkin detayları paylaştı. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Üniversite Sınavlarında Yeni Dönem:

Üniversite sınavlarında sorulacak soruların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarından ve müfredattan çıkacak.

Soru hazırlama havuzunun yarısının, branşları itibariyle ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmenlerimizden seçilmesi sağlanacak.

Öğrencilerin okula gitmeleri, ders kitaplarını ve öğretmenlerini takip etmeleri gerekiyor. İlave eğitim almak isteyenler Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını talep edebilirler.

Müfredat ve Öğretmen Atamaları:

Müfredat çalışmaları kapsamında binin üzerinde kişiyle çalışıldı ve müfredatın sızmadığı, paylaşılmadığı belirtildi.

Müfredat askıya çıktıktan sonra gelen geri dönüşler değerlendirilecek ve programın son haline şekil verecek.

Özel yayınevlerinden kitap talep edilmediği, kitapların bakanlık tarafından yayınlanacağı ifade edildi.

Mülakatla öğretmen seçimi konusunda en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesi önemli. Atama rakamları yakın zamanda açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi ve Diğer Konular:

LGS sınav takviminde değişiklik olmayacak, sınav 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Toplumsal tartışmalar ve eleştiriler sürecin bir parçası ve şeffaf bir şekilde müfredatın revize edilmesi hedefleniyor.

Öğretmenlerin şiddetle karşı karşıya kaldığında yer değişikliği talepleri için yönetmelikte düzenleme yapılacak.

Bakan Tekin, önemli açıklamalarının ardından eğitim ve öğretimdeki iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini vurguladı.