Mecliste onaylandı! Boşuna ödemeyin o borçların tamamı silinecek

TBMM'de Onaylanan Sicil Affı ve Borç Kapatma Kredisi İle İlgili Haber

TBMM'de onaylanan sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi, milyonlarca vatandaşa finansal rahatlama sağlayacak. Sicil affı kapsamında vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi kamu borçları silinecek. Bu affın yanı sıra devlet destekli borç kapatma kredisi, borçlu vatandaşların birikmiş borçlarını daha uygun koşullarla yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak.

Bu düzenlemelerle, borçlu vatandaşlar mali durumlarını düzeltebilecek ve ekonomik olarak rahatlayabilecekler. Ancak, bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları dikkatlice incelemesi ve başvuru sürecini doğru şekilde tamamlaması önemlidir.

Sicil affı, vergi borçları, trafik cezaları, SGK primleri gibi kamu borçlarının yanı sıra taşıt, konut, ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçlarını da kapsayarak borçluların kara listeden çıkmasını sağlayacak. Ancak, 2024 sicil affı detayları henüz netlik kazanmadı ve kimlerin yararlanabileceği belirsizliğini koruyor.

Devlet destekli borç kapatma kredisi, Ziraat Bankası aracılığıyla en az 50 bin TL olarak sağlanacak. Ancak, kredinin başvuru koşulları ve detayları hala belli değil. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığında detaylar netleşecek ve vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecekler.