Instagram'dan Türkiye'ye Önemli Duyuru: Threads Uygulaması Kapatılıyor!

Instagram, Türkiye'deki kullanıcılarına duyurduğu önemli bir kararla Threads uygulamasının erişime kapatılacağını açıkladı. Bu karar, ülkedeki 57 milyonu aşkın kullanıcıyı etkileyecek.

Detaylar: Instagram'un resmi duyurusuna göre, Threads uygulaması Türkiye'de 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren kullanılamayacak. Kararın arkasında Rekabet Kurumu'nun aldığı bir karar olduğu belirtilirken, bu durum Threads uygulamasının Türkiye'deki indirme, erişim ve profil oluşturma işlemlerini etkileyecek.

Threads uygulaması kullanıcıları, artık threads.net adresinden erişim sağlayamayacaklar ve mevcut profillerini kullanamayacaklar. Ancak, Instagram hesapları bu değişiklikten etkilenmeyecek ve veriler güvende kalacak.

Ayrıca, Türkiye'deki Threads kullanıcılarının profilleri dondurulacak ancak silinmeyecek. Profil dondurulduğunda, içeriklerin ve etkileşimlerin görünmeyeceği belirtiliyor.

Instagram açıklamasında, Threads uygulamasının Türkiye'ye geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ve bu süreçte kullanıcılara destek sağlanacağı da ifade edildi. Kullanıcılar, platform bilgilerinin bir kopyasını isteme veya profilini silme gibi taleplerde bulunabilecekler.