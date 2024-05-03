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Memur, Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşından O Ücret Kesilecek

Memur, Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşından O Ücret Kesilecek
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Memur, Asgari Ücretli ve Emeklilerin Maaşından O Ücret Kesilecek: Ünlü Ekonomist Kara Haberi Verdi
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliye kara haberi açıkladı.
Ocak ayında milyonlarca asgari ücretliye yüzde 49 oranında zam gerçekleştirilirken, emeklilere ise yüzde 49,25 oranında yapıldı. Bu neticede en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalırken, asgari ücret ise 17 bin 2 TL bandına geldi.
Ancak yapılan zamların üstünden 4 ay geçmesi sonrasında yüzde 15,6 oranında bir erime yaşandı. Enflasyon karşısında maaşlar dayanamıyor. Pek çok çalışan ise maaşlarının erimesine karşın zam talebinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilere herhangi bir zammın olmayacağını belirtirken, emekli ve memurlar Temmuz ayında bir zam yapılacağını söyledi. Her geçen gün enflasyon artışı ve beraberinde gelen hayat pahalılığı ise vatandaşın belini büküyor.
Emekli aylığının bin 500 TL asgari ücretlinin ise 2 bin 550 TL’si üç ayda buhar oldu. Bu kara tablonun ise 6 aylık enflasyonda iyice hissedileceği ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, tarafından açıklandı.
Zelyut, 6 ayda enflasyonun yüzde 75’i göreceğini söyledi. Zelyut, “İTO verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4.8 artmış, yıllıkta yüzde 7.81 arttığı görülüyor. Yüzde 75 enflasyon demek şu an 68 ise en az 7 puanlık bir artış demektir. 7 puanlık artış; memur, asgari ücretli ve emeklinin cebinden kesilecek” dedi.
 
 
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