

Mahfi Eğilmez: Dolar Aniden Çakılacak

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamalarla yatırımcıları dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda uyardı. Eğilmez, doların aniden çakılacağına dair çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Eğilmez ve birçok ekonomistin 32-33 lira arasında seyreden dolar kuru hakkında yaptığı açıklamaların ardından Mahfi Eğilmez, doların 32-33 TL seviyelerinde tutulmaya çalışıldığını belirterek, dolar kurunun 25 TL seviyesine düşürülmesine yönelik bir planın gündeme geldiğine dair işaretler verdi.

Gazeteci Mirgün Cadas’ın ‘’Şunu Bana Bir Anlat’’ programına konuk olan Mahfi Eğilmez, ekonominin mevcut durumunu değerlendirerek, sadece Merkez Bankası'nın faiz artışıyla enflasyonun düşmeyeceğini ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eğilmez'in döviz kuru, enflasyon ve faizle ilgili çarpıcı açıklamaları şu şekildeydi:

"Sadece faizi artırarak bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değil. Faiz yanlış belirlenirse ekonomiyi batırabilir. Doğru belirlenirse de ekonomiyi kurtaramaz. Yanına mutlaka bir şeyler eklemen gerekiyor. ABD ekonomisini tek başına faizle kurtarabilirsin. Çünkü onun büyük yapısal reformlara ihtiyacı yok. Hukuk, demokrasi, eğitim gibi reformlara ihtiyacı yok."

Eğilmez, doların geleceğiyle ilgili şu önemli noktaya da değindi:

"Doların durumuyla ilgili ciddi bir gereksinimimiz var. Ancak, bu sorunu sadece faiz artırarak çözmek mümkün değil. Şu anda döviz kuru üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyoruz. Kur üzerinde baskı oluşturarak, zaman zaman satın alarak ya da satış yaparak dengelemeye çalışıyoruz. Ancak bu eğilimi sınırlamak için baskı uyguluyoruz. Eğer kur serbest bırakılırsa ne olacağını bilmiyoruz. Ancak faiz artırılırsa Türk Lirası değer kazanır. Bugün faiz oranı yaklaşık %50 civarında ve eğer faiz oranı %80'e çıkarsa, doların kuru büyük ihtimalle 25'e kadar düşer."

Dolar Piyasasında Son Durum:

ABD Doları: Alış 32,37 TL - Satış 32,28 TL

EURO: Alış 34,62 TL - Satış 34,74 TL

STERLİN: Alış 40,20 TL - Satış 40,40 TL

(Not: Yatırım tavsiyesi değildir.)