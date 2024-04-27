81 İlde Ücretsiz İşlemler Başladı! Bankalar Promosyon Yarışına Giriyor

Bankalar, müşteri çekmek için yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Emekliler arasında yaşanan promosyon rekabetinin ardından, bankalar tüm müşteriler için ücretsiz işlemler sunmaya başladılar.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan QNB Finansbank, belirli işlemleri tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, müşteriler artık bankada gerçekleştirecekleri havale işlemlerini ömür boyu ücretsiz olarak kullanabilecekler.

QNB Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan hesaplar arası para transferi işlemleri 81 ilde bir ömür boyu ücretsiz olacak. Ayrıca, yapılan havale işlemleri için müşterilere nakit ödüller de verilecek.

Ancak, kampanya kapsamında EFT işlemleri ve kredi kartından yapılan havaleler gibi belirli işlemler dışında kalan işlemler bulunuyor. Bu detayları ve kampanyanın tüm şartlarını bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.