GERGİN ANLAR! HAK-İŞ BAŞKANI BAKAN IŞIKHAN’A ÇIKIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan arasındaki gerginlik devam ediyor. Asgari ücret toplantısında yaşanan olaylarda, Hak-İş Başkanı Arslan, Bakan Işıkhan’a sert eleştirilerde bulundu.

Mahmut Arslan, Bakan Işıkhan’ın yönettiği ‘Çalışma Meclisi’ toplantısında asgari ücret konusunda tepkisini dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla asgari ücret ve milli gelirden emeğin aldığı pay bakımından geride kaldığını vurgulayan Arslan, asgari ücretle çalışanların yardıma muhtaç hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, asgari ücretle çalışanlara sosyal destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda gergin dakikalar yaşandı. Başkan Arslan, sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarıldığını, Lezita grevinde işverenin hukuksuzluğuna rağmen Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin görevini yapmadığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’de iş güvencesi olduğu iddiasına tepki göstererek, gelir eşitsizliği ve iş güvencesi konularında sitemlerini dile getirdi.

Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının katılımcılıktan uzak olduğunu belirten Arslan, buradan çıkacak sonuçların sağlıklı olmayacağını savundu. Türkiye'deki iş güvencesi ve denetim konularında da ciddi sıkıntılar olduğunu vurguladı.

Başkan Arslan’ın sert eleştirileri, toplantıya hareketlilik kattı ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hak-İş Başkanı’nın çıkışı, asgari ücret tartışmalarının daha da alevlenmesine neden oldu.