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Asgari Ücretli ve Emeklilere Zam Geliyor: Müjdeli Haber!

Asgari Ücretli ve Emeklilere Zam Geliyor: Müjdeli Haber!
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Asgari Ücretli ve Emeklilere Zam Geliyor: Müjdeli Haber!
Milyonlarca emekliye Temmuz ayında, son altı ayın enflasyon verilerine göre zam yapılacak. Ancak yetkililer, asgari ücretlinin bu zamdan faydalanamayacağını belirtiyor. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ise emekli ve asgari ücretliyi sevindirecek haberi duyurdu.
Ocak ayından bu yana enflasyon oranı yüzde 15,6 arttı. Bu artış, emekli ve asgari ücretliye yapılan yüzde 49,25 oranındaki maaş zammını enflasyon karşısında yüzde 15,6 eritti. Bu duruma tepki gösteren birçok emekli ve asgari ücretli bulunuyor.
Yerel seçim zamanında emekliler maaş düzenlemesi beklerken, Temmuz ayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret edildi. Asgari ücretli ise enflasyon karşısında maaş zammı talep ediyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretliye bir zam yapılmayacağını, emeklilere ise 6 aylık enflasyon oranında bir zam yapılacağını açıkladı.
Açlık sınırının asgari ücret seviyesine dayandığı bu günlerde, emekliler maaşlarının asgari ücret seviyesine, asgari ücretliler ise enflasyon oranına göre maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor. Asgari ücretliye zam yapılır mı? Emeklinin maaşları asgari ücret seviyesine gelebilir mi? Uzman isim Evren Devrim Zelyut, açıkladı.
Zelyut, enflasyonist ortamı vurgulayarak, "Satın alınan mallarda ciddi zamlar gelecek. Çünkü faizin yüksek tutulması kredi maliyetini artırıyor. İki bütçe açığı var, bu da kurumlara yeni zamlar getirecek. Asgari ücretli ve emeklilere ise bu zamları telafi etmek için güçlü zamlar yapılabilir" dedi.
 
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