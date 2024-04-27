Alkole Yine Zam Geldi! İşte Yeni Fiyat Listesi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bu seferki zam furyası şarapları da vurdu. Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarında fiyatlar %7 ile %10 arasında yükseldi. Dündar, zam oranlarının her iki markada da farklılık gösterebileceğini belirtti. Zamların, artan üretim maliyetleri ve vergilerdeki artışlardan kaynaklandığı ifade edildi. Bu zamlar, son dönemde alkol ve tütün ürünlerinde peş peşe gelen zamların son halkası olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, zamların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyor.

Zamlı Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Zam oranlarının her iki markada da farklılık göstereceği için net fiyat bilgisi vermek zor. Ancak, ortalama bir artıştan bahsedecek olursak, 75 TL'lik bir Kavaklıdere şarabının fiyatının 80 TL'ye, 100 TL'lik bir Doluca şarabının fiyatının ise 110 TL civarına yükselmesi bekleniyor.

Rakıya da Zam Geldi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına %17 oranında zam geleceğini açıklamıştı. Alkol ve tütün ürünlerine gelen zamlar, tüketicileri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.